Dan Barna a declarat ca premierul Ludovic Orban va sustine initiativa USR de a creste numarul de senatori si deputati ai diasporei in Parlamentul Romaniei.

"Am discutat despre un subiect care e foarte important pentru USR. Avem de un an de zile depusa in Parlament legea privind corectarea, prezentarea diasporei si premierul Orban a spus ca va sustine aceasta initiativa de a creste numarul de senatori si deputati ai diasporei in Parlamentul Romaniei. E o initiativa de senatorul Radu Mihail si alti colegi senatori si eu sunt printre initiatori. E o tema importanta pentru ca ceea ce ne-a aratat diaspora e un mesaj foarte clar. Le pasa de Romania. Aproape 10% din voturi au venit din diaspora si lucrul acesta trebuie sa se reflecte intr-un raspuns al Parlamentului Romaniei prin recunoasterea acestui rol si prin cresterea si ajungerea la o cota de reprezentare undeva in zona 14-15 parlamentari, care ar fi cumva echilibrata, cinstita si morala din acest punct de vedere", a declarat Dan Barna, potrivit antena3.ro.