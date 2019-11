Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca PSD are nevoie de o "reforma profunda, nu doar intr-o modificare de forma care va distruge fondul".

"PSD nu trebuie sa devina nici subiectul negatiei, nici obiectul distrugerii, doar pentru ca unii fie nu inteleg, fie nu pot obtine ceea ce vor cu orice pret.

PSD nu trebuie sa dispara, ci doar sa se reformeze! Dar reforma nu inseamna eliberarea si ocuparea unor scaune sau o rebrenduire limitata...au mai facut-o si altii, ca in final sa se metamorfozeze in PNL.

Am mai spus-o si o repet, pentru ca am convingerea ca intreaga clasa politica se va reforma atunci cand PSD se va reforma. Iar aceasta se va putea face cu oamenii care vor si pot sa fie garantii acestei reforme.

Eu cred in principii, in asumare, in leadership si mai cred in REFORMA PROFUNDA a PSD. Nu doar intr-o modificare de forma care va distruge fondul", a scris Eugen Teodorovici.