Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, este de parere ca daca vor sa reconstruiasca PSD, trebuie facuta "o analiza profunda, onesta si transparenta a ultimelor doua scrutine electorale".

"Daca tot vrem sa reconstruim partidul, atunci ar trebuie sa incepem cu o analiza profunda, onesta si transparenta a ultimelor doua scrutine electorale. Atat la centru, cat si la nivel teritorial. Sa vedem unde am gresit si care sunt solutiile pentru urmatoarele batalii electorale.

Avem cu totii o raspundere pentru rezultatele de la europarlamentare si prezidentiale. Am participat cu totii la deciziile luate de partid. Unii le-au propus, altii au tacut, dar le-am sustinut cu totii, aproape de fiecare data in unanimitate.

Nu vom rezolva nimic daca acum vom incepe sa ne acuzam unii pe altii. Ar insemna sa mergem mai departe cu aceleasi neajunsuri care ne-au adus in punctul in care ne aflam.

Daca vrem cu adevarat sa reconstruim partidul, sa spunem lucrurilor pe nume cu onestitate, in forurile statutare de conducere ale partidului. De prea multe ori am lasat lucrurile importante nerostite sau le-am transferat la categoria 'si altele'.

Actuala echipa de conducere a fost aleasa in cadrul Congresului din 29 iunie, intr-un moment dificil pentru partidul nostru. Nu a fost deloc o misiune usoara. In acel moment sondajele ne plasau la 17% si multi din partid nu dadeau nicio sansa sa intram in turul 2.

Iar ca si cum dezastrul din 26 mai nu ar fi fost de-ajuns, a urmat 'cazul Caracal', revenirea subiectului '10 august', blocajele asupra Guvernului prin incalcarea Constitutiei, motiunea de cenzura prin care PSD a fost inlaturat de la guvernare, investirea guvernului PNL.

Cu toate astea, am intrat in turul 2, iar in final candidatul nostru a obtinut 34%, dublu fata de punctul de la care am pornit. E mult? E putin? Se putea mai mult? Ce trebuie facut pentru a reveni la intervalul nostru traditional?

Toate acestea sunt intrebari la care trebuie sa raspundem cu sinceritate in cadrul unui congres, pe baza unei analize profesioniste.

Cu certitudine este nevoie de o schimbare! Sunt alaturi de cei care sustin acest lucru. Cu sublinierea necesara ca, pentru a asigura un viitor sigur partidului nostru, e nevoie de profesionalism, corectitudine, transparenta si mai ales unitate si spirit de echipa. Asta asteapta cetatenii de la noi", a scris Mihai Fifor pe Facebook.