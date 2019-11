Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu isi va da demisia din PSD si ca nici Viorica Dancila nu merita "sa iasa pe usa din dos", pentru ca ea "si-a asumat in momente grele ale partidului o pozitie destul de sensibila".

"Nu poti sa fii multumit de ce s-a intamplat la PSD. Pot sa spun ca sunt dezamagit, dar nu luati vizavi de scor neaparat. Am sa spun in urmatoarele zile (intrebat fata de cine e dezamagit – n.r.). O dezamagire pe care o am si am sa o spun in mod public", a declarat la Antena 3 Eugen Teodorovici.

Teodorovici a fost intrebat daca isi va da demisia, in cazul in care i se va cere, acesta a raspuns: "Nu. Aici sa fie lucrurile si mai clare. Azi am fost si eu la domnul Ciolacu, la Parlament, la dansul la birou. Era normal sa o fac. Am avut o discutie telefonica cu dansul. Dansul m-a sunat de dimineata. Am spus ca vin, desigur. Pot sa va spun ceva si din acea discutie scurta, pentru ca dansul a plecat la discutia cu doamna presedinte. Am spus cateva lucruri, cum ar fi: in primul rand aceasta femeie, hai sa spunem asa, femeie presedintele partidului astazi, nu merita sa iasa pe usa din dos, pentru ca pana una-alta, CEx-ul a votat-o sa fie candidatul partidului la prezidentiale, cu doua sau trei exceptii".

"Doi la mana. De fiecare data cand a fost invitata in teritoriu, dansa a mers in teritoriu si a onorat orice fel de solicitare. Toti si-au facut poze cu dansa. CEx-urile pe care le-am avut noi la partid nu au ridicat in discutie ca strategia de campanie sau ca orice altceva din campania pe care PSD a dus-o ar fi gresit sau sa se recomande ceva de indreptare. Absolut nimic. Cred ca dansa si-a asumat in momente grele ale partidului o pozitie destul de sensibila si mai ales o raspundere foarte mare", a mai spus fosul ministru de Finante, potrivit digi24.ro.