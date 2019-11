Olguta Vasilescu a scris pe Facebook ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a mai imprumutat un miliard de lei "la dobanzi mari" si ca acesta a anuntat ca "nu e in stare sa tina deficitul sub 3 la suta cum facea PSD".

"Prea multe vesti proaste pentru o singura zi! Citu mai imprumuta un miliard la dobanzi mari si anunta ca nu e in stare sa tina deficitul sub 3 la suta cum facea PSD, iar guvernul pregateste o rectificare in care taie de la Educatie si Transporturi. Dintr-o data autostrazile nu mai sunt o prioritate. Despre Educatie stiam deja de la Citu ca nu e...", a scris Olguta Vasilescu pe Facebook.