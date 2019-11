Ilian Laufer, fostul consilier al Vioricai Dancila din perioada in care aceasta era premier, considera ca, printre cauzele pentru care PSD a pierdut foarte multe voturi din diaspora se numara si evenimentul din 10 August si proasta gestionare a acestuia. Acesta sustine ca Partidul Social Democrat are nevoie de o reforma.

"Tinand cont de urmatoarele:

1. Reprezentantul PSD a obtinut cel mai mic scor din istoria partidului in turul II al alegerilor prezidentiale , cu 2 milioane de voturi mai putin decat in 2014.

2. Din pacate 34% nu este scorul PSD-ului, scorul PSD este mai degraba cel din turul I, adica 23%. Acest scor de 34% include votanti: ProRomania, PMP, PPU, USR si altii.

3. Conducerea PSD-ului inca nu a inteles ca diaspora conteaza enorm atat prin prezenta la vot, cat si prin legatura pe care acestia o au cu familia din Romania.

4. Rezultatul alegerilor din diaspora, unde votul anti PSD este de 95%, principala cauza fiind episodul din 10 August si proasta gestionare a acestui subiect pana in prezent!

5. Exterminarea 'ciumei rosii' ii intereseaza pe romani mult mai mult decat pensii, salarii si realizari din programul de guvernare.

6. PSD-ul a platit scump pretul politicii 'neputintei','incasarii la greu' si 'lipsei contraatacului'

Consider ca in acest moment foarte dificil pentru PSD si pentru stanga romaneasca implicit, este nevoie mai mult ca oricand de o reforma adevarata in cadrul partidului. Asa cum am spus si in urma cu cateva luni, este nevoie urgent de un congres al partidului cu sanse egale pentru toti cei care doresc sa contribuie la o reforma reala si serioasa a PSD. Sanse egale pentru toti candidatii ar inseamna sa avem o conducere interimara pana la congres, conducere care nu va candida pentru niciuna dintre functii si va avea strict rolul de tranzitie si organizare a congresului. Daca actuala conducere doreste sa candideze si la urmatorul congres, atunci sa lase o conducere interimara si sa faca un pas inapoi pana la alegeri. Doar asa vor avea sanse reale toti candidatii.

PSD are nevoie de congres nu pentru a o revalida sau detrona pe Viorica Danica din functie, ci pentru un nou proiect pentru romani si pentru Romania", a scris Ilian Laufer pe Facebook.