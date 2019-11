Vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, transmite un mesaj membrilor PNL.



"Mesaj important pentru membrii PNL

Pe unii dintre voi v-am cunoscut, pe altii nu am apucat. Dar nu e timpul pierdut Ati fost magnifici!!! Sunteti constienti ca nu exagerez, stiti foarte bine, fiecare dintre voi, cat ati muncit in aceasta perioada, din Martie la starsit de Noiembrie. Cum uneori v-ati neglijat familiile, cum v-ati luat copiii dupa voi in weekend, cum ati dormit uneori numai cateva ore pe noapte, cum v-ati mobilizat sa stati de vorba cu fiecare om intalnit, pentru a-l convinge sa vina la vot, caci avem cu totii o sansa sa iesim la liman! Stiu cum le-ati explicat ce a facut Klaus Iohannis in acesti ani, luptand cu propaganda odioasa care incerca sa-i minimizeze meritele!

Stiu ca a fost obositor, dar v-ati depasit limitele, ati gasit mereu resurse de a o lua de la capat! Stiu ca ati fost jigniti de activistii verosi ai PSD, stiu ca ati fost atacati la persoana, stiu ca ati fost amenintati de sistemul groaznic, gras, unsuros creat de liderii PSD pentru a-i sluji! Dar cu toate ca ati fost catalogati in toate felurile, caci asta a fost strategia de comunicare a PSD, ati mers mai departe. Voi stiati adevarul, ei stiau ca, daca va demobilizeaza, au de castigat! Dar ati rezistat ca niste eroi, iar cand ati simtit ca nu mai puteti de oboseala, ati baut un pahar de apa si ati luat-o de la capat! Iar rezultatul a venit. Votul de ieri reprezinta dovada increderii, iar fara voi, scorul nu ar fi fost atat de zdrobitor pentru PSD. Ma inclin in fata voastra, va respect si va multumesc!

Sa ne tragem sufletul o secunda si sa ne pregatim pentru ce urmeaza! Nu e usor! Avem de aratat ca, dupa model liberal, toate comunitatile locale ale Romaniei pot inflori. Le vom spune tuturor cum pot fi pusi la munca banii europeni! Miliarde de euro pe care PSD i-a ignorat, desi erau gratis, asteapta sa fie cheltuiti! Keep walking, PNL!", a scris Rares Bogdan pe Facebook.