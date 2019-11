Eugen Teodorovici sustine ca PSD are o identitate politica "sigura si bine definita" si ca numarul de voturi obtinut de PSD in turul doi "este aproape similar cu numarul de voturi obtinut in decembrie 2016".

"Calm si ratiune! Numarul de voturi obtinut de PSD in turul 2 este aproape similar cu numarul de voturi obtinut in decembrie 2016. Identitatea noastra politica este sigura si bine definita. Profilul nostru electoral este si el bine definit si este ceva mai echilibrat decat al votantilor adversarilor nostri. Votul de sustinere al celor peste 3 milioane de cetateni romani ne obliga pe noi toti, de la conducerea PSD de la nivel central si local, primari, presedinti de Consilii Judetene, pana la membrii si sustinatorii acestui partid. Totusi, votul de sustinere a pierdut in fata votului de blam al unui numar mult mai mare de cetateni romani, ce s-a tradus in realegerea unui presedinte anti-PSD si atat - fara trecut si fara planuri de viitor. Ce inseamna asta, dragi colegi pesedisti, dincolo de 'oportunitatea' pe care unii o vad deja in a-si arata muschii sau coltii? Sau de 'ocazia' de a se furisa pe usa din dos sau de a fura startul in relansarea asa-zisului razboi pe care, iata, presedintele Iohannis si PNL-ul deja ne invita sa-l continuam! Care razboi? Cu ce miza? Ei au luptat fara arme, doar sub stindardul anti-PSD si iata ca a functionat!!! Noi, desi am avut munitie si arme - toate masurile economice si sociale luate de guvernele PSD, se pare ca nu am avut ceva. Ne-a lipsit ceva. Si nu puteti spune ca a lipsit vointa sau ca nu a fost implicare si mobilizare maxima din partea candidatului nostru sau din partea structurilor noastre de la nivel central si din toata tara! Cred ca niciunul dintre cei aflati la conducerea PSD, niciunul dintre presedintii organizatiilor judetene si locale sau dintre primarii si presedintii de Consilii Judetene nu poate fi acuzat de neimplicare sau de sabotaj! De aceea, mesajul meu catre toti liderii PSD, catre toti cei care vreti sa vedem ce ne-a lipsit ca sa-i convingem pe cetatenii acestei tari, este sa nu incepem tot cu stindardul anti-PSD, ci cu unul intern, mult mai valoros - pro-PSD! Este primul pas important pentru ceea ce va urma - sa ramanem uniti si puternici pentru a nu lasa sa se piarda lucrurile bune pe care PSD a reusit sa le infaptuiasca pentru romani. PSD are obiective mult prea importante in viitor pentru a-si permite ezitari si lamentari! Avem toate conditiile sa castigam alegerile locale si parlamentare de la anul, indiferent ca vor fi organizate separat sau impreuna. Trebuie doar sa dovedim calm si ratiune. Nu e rau sa discutam despre viitor, ba chiar este obligatoriu sa facem acest lucru! Doar sa nu lasam ambitiile si interesele personale sa ne intunece ratiunea!", a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×