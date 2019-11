Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca, daca ar fi in locul premierului Ludovic Orban, pana vineri ar lucra la "reforma legilor electorale si repararea situatiei in justitie".

"Eu daca as fi in locul lui Orban - as lucra pana vineri pe 2 pachete clare:

- 1) reforma legilor electorale

- 2) repararea situatiei in justitie

Si luni as cere vot in parlament pe amandoua cu mandatul pe masa, si cu forta celor 67% din romani care au votat.

Nu vor sa voteze asa ceva cei din parlament? Bun au dat jos guvernul. Revine iohannis iar cu Orban propunere de prim ministru cu acelasi legi pe masa. Daca pica iar - anticipate. Daca il Voteaza totusi - da OUG-uri a 2-a zi dupa reconfirmare, bazat pe votul parlamentului.

E simplu. Doar sa aiba curaj si sa o si faca", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.