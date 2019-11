Victor Ponta, liderul Pro Romania, sustine, intr-un comunicat de presa publicat pe pagina sa de Facebook, ca "anul politic 2019 se incheie la fel ca anul 2009 - pe fondul unor grave erori si a unei strategii falimentare a conducerii PSD"

"Biroul Executiv PRO Romania

Anul politic 2019 se incheie la fel ca anul 2009 - pe fondul unor grave erori si a unei strategii falimentare a conducerii PSD avem o dominatie incontestabila a fortelor politice de dreapta care detin, in acest moment, atat functia de presedinte, cat si aceea de prim-ministru. La fel ca in 2010, Romania se pregateste de o grava criza economica si sociala, iar guvernul de dreapta nu este capabil sa ofere solutiile competente si profesioniste necesare. Pretul va fi platit, din nou, de oamenii care traiesc in Romania si de firmele romanesti. Avem nevoie de o reforma profunda si fara compromisuri a stangii, care sa ii dea sansa de a se reafirma ca opozitie si alternativa serioasa, capabila sa ii apere pe oamenii obisnuiti de efectele crizei si ale proastei guvernari. PRO Romania isi propune sa fie promotorul reformei si unitatii stangii moderne si pro-europene in perioada 2020-2024.

PRO Romania anunta completarea Biroului Executiv (BEx) cu patru membri, respectiv: europarlamentarul Corina Cretu, senatorul Adrian Tutuianu, si deputatii Gabriela Podasca si Catalin Nechifor. BEx este forul statutar care gestioneaza zilnic activitatea politica si organizatorica a partidului.

Prima decizie a noului Birou Executiv priveste demararea procesului de organizare a alegerilor interne pentru conducerea organizatiilor judetene, municipale si locale. Tot cu aceasta ocazie au fost stabilite si criteriile de selectie a candidatilor pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din 2020.

In plus, Biroul Executiv a decis convocarea principalului for deliberativ al partidului. Astfel, pe 8 februarie 2020 va avea loc Conventia Nationala PRO Romania, eveniment strategic la care se vor dezbate si stabili principalele directii politice pentru urmatoarele doua competitii electorale. Cu aceasta ocazie, liderul PRO Romania, Victor Ponta, va prezenta Manifestul Politic 2020-2024.

Rezultatele obtinute de partide la alegerile europarlamentare si prezidentiale au confirmat, din pacate, opinia fondatorilor PRO Romania, care au acuzat gravele greseli politice ale echipei Dragnea - Dancila. Abordarea anti-europeana si promovarea oamenilor si a discursului tip PRM 2000 au dus la rezultate identice. PRO Romania se adreseaza tuturor alegatorilor de centru stanga care au votat in 2014 (peste 5,2 milioane dee romani) si este dispus sa colaboreze cu fortele politice social-democrate pentru consolidarea unei opozitii constructive, una care sa apere cu adevarat interesele romanilor.

Acceptarea greselilor strategice, pasul in spate pe care trebuie sa il faca liderii care au dus Stanga la dezastrul de azi, un nou mod de intelegere si adaptare la profundele schimbari din societatea romaneasca (inclusiv din Diaspora) si reforma interna reprezinta conditiile esentiale pe care trebuie sa le respecte toti cei care vor alege sa contribuie, alaturi de noi, la reconstructia stangii romanesti", a scris Victor Ponta pe Facebook.