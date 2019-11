Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa evenimentul organizat de Academia Romana, ca intre premier si presedinte exista "in sfarsit, o relatie de dialog, de cooperare loiala, de parteneriat".

"Intre mine, ca prim ministru, si presedintele Romaniei, intre guvernul pe care il conduc si presedinte, este, in sfarsit, o relatie de dialog, de cooperare loiala, de parteneriat, in care ne coordonam toate actiunile, toate deciziile si toate politicile publice in beneficiul cetateanului roman", a declarat Ludovic Orban, potrivit antena3.ro.