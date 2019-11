Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca obiectivul sau este ca, pana la finalul zilei de marti, sa fie stabilita forma definitiva a ordonantei de urgenta privind rectificarea bugetara.





"Obiectivul meu este ca, pana la finalul zilei de maine, sa stabilim forma definitiva a Ordonantei de Urgenta privind rectificarea bugetara. In rectificarea bugetara sunt cateva obiective pe care le urmarim. Cel mai important obiectiv este sa asiguram resursele financiare pentru toate institutiile publice si pentru toate autoritatile locale, resurse financiare care sunt indispensabile pentru buna functionare, pentru plata salariilor, pentru plata diferitelor drepturi sociale, pentru plata unor cheltuieli de functionare cum sunt iluminatul public, incalzirea scolilor si alte categorii de cheltuieli. Al doilea obiectiv este acela de a elimina practica guvernelor anterioare de a pune pe spinarea mediului de afaceri cheltuielile nesabuite care au fost provocate. De exemplu, avem ca obiectiv in aceasta rectificare sa ajungem la zi cu rambursarea TVA-ului catre companii, pentru ca este inadmisibil sa mentii in mod artificial un deficit si sa lipsesti companiile de dreptul lor legal si anume de banii la care au dreptul prin rambursarea TVA-ului", a afirmat Orban, dupa ce a participat la un eveniment organizat de Academia Romana.

El a adaugat ca vor fi alocati bani pentru a asigura decontarea tuturor platilor care trebuie facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

"Sunt concedii medicale nedecontate si de 11 luni. (...) Nu in ultimul rand, urmarim sa ajungem cat de cat la zi cu plata situatiilor de lucrari pe toate proiectele de investitii, indiferent daca este vorba de investitii la nivel guvernamental sau de investitii in cadrul Planului National de Dezvoltare Locala. De asemenea, cautam sa eliminam toate cheltuielile nenecesare si mai ales sa eliminam din structura bugetului cheltuieli care nu pot fi efectuate si care au fost trecute acolo fara ca sa existe efectiv posibilitatea de a putea fi efectuate pana la finele anului 2019", a explicat premierul.

Ludovic Orban a afirmat ca vor trebui majorate sumele de bani care reprezinta transferul de la bugetul de stat catre fondul de pensii pentru a asigura plata acestor drepturi, "pentru ca vechiul guvern nu a avut grija sa aloce suficienti bani in bugetul statului ca transferuri catre bugetul de pensii". "Si, ca atare, si acolo va trebui sa suplimentam suma de la bugetul de stat catre bugetul fondului de pensii", a adaugat Orban, potrivit Agrepres.

Intrebat daca Guvernul va micsora alocarile de fonduri la Educatie sau Transporturi, premierul a dezmintit aceste zvonuri, "fitile bagate de oameni rau intentionati, cel mai probabil din zona PSD si care n-au nicio legatura cu realitatea".

"Vom aloca resursele financiare pentru cofinantarea oricarui program care va aduce beneficii pentru romani. (...) Forma proiectului de Ordonanta de Urgenta va fi facuta publica si o vom adopta pana la finalul acestei saptamani", a mai spus Orban.