Presedintele PSD Giurgiu, Nicolae Badalau, este de parere ca a venit momentul ca in partid sa fie luate masuri radicale, fara a se mai ascunde unele deficiente, intrucat acestea i-au adus pe social-democrati la scorul inregistrat la alegerile prezidentiale.



"E momentul sa luam totusi masuri radicale, nu sa mai peticim pentru ca de trei ani de zile tot am incercat sa peticim, sa ascundem unele deficiente in partid si lucrul asta ne-a adus aici. E foarte clar ca trebuie sa ne asumam fiecare dintre noi responsabilitatile si sa incercam sa recastigam increderea romanilor.

Cu toate ca PSD a luat foarte multe masuri bune pentru tara, ca este un partid pro-european, ca este un partid deschis totusi in ultimi ani am avut probleme mari vizavi de partea umana, de caracterul oamenilor, de partea conducerii de a mobiliza, e o comunicare defectuoasa si lucrul acesta e clar ca trebuie nu pot sa-i spun imbunatatit, reformat. Trebuie o analiza serioasa si trebuie regandite absolut toate liniile partidului.

Cred ca PSD are capacitatea de a-si crea anticorpi in interiorul partidului, de a lua o decizie in interiorul partidului. Cred ca cei care au condus campania electorala sa aiba barbatia sa si-o asume si un om politic e un om care este responsabil pentru actele sale. Vreau sa le multumesc tututor colegilor, dar in acelasi timp sa le spun ca trebuie sa avem curajul sa decidem, nu mai putem functiona asa si pune de azi pe maine tot felul de oameni care efectiv nu cunosc organizarea si forta de a face politica", a spus Badalau, citat de adevarul.ro.