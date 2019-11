Theodor Palelologu sustine ca rezultatul alegerilor prezidentiale nu reprezinta o surpriza.



"Rezultatul pentru mine nu reprezinta absolut nicio surpriza, este exact ce ma asteptam sa se intample, si anume un rezultat zdrobitor, dar e vorba de un vot impotriva, nu un vot pentru Iohannis. Sunt rezultate comparabile cu cele din 2000, Iliescu-Vadim sau din 2017, in Franta. Sunt cifre comparabile, 66% la 33%. Este vorba de un vot de respingere masiv.

Pleasca domnului Iohannis se numeste Liviu Dragnea si, evident, pupila dansului, Viorica Dancila, cel mai slab candidat pe care l-a avut vreodata PSD. Pe de alta parte, releva in declaratiile celor doi tonul razboinic. Domnul Iohannis a vorbit despre un razboi care continua, iar doamna Dancila despre ura si razbunare. Or, ar trebui sa se uite in oglinda cand vorbeste de ura si dezbinare pentru ca dansa a semanat foarte multa ura si dezbinare in societatea romaneasca, continuand in acest fel politica iresponsabila a mentorului sau, Liviu Dragnea", a spus Paleologu, la Digi 24, citat de romanialibera.ro.