Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, sustine ca trebuie facuta o analiza in partid pentru a se afla motivele, cauzele care au dus la obtinerea acestui scor.



"Sigur ca am facut lucruri bune si asta o spun oamenii cand discutam cu ei pe strada. Eu va spun ca atunci cand am mers prin tara, cand am facut campanie, asta a fost discutia pe care am purtat-o, ca s-au facut lucruri bune si sa nu renuntam la lupta. O analiza trebuie facuta, e normal sa facem acest lucru, pe ceea ce partidul are astazi ca si scor, care au fost motivele, acele cauze care au dus la aceasta situatie.

De asemenea, in economie, in piata, practic in strada sa vedem exact ce anume mai trebuie facut pentru ca lumea sa inteleaga exact ca PSD e singurul care practic este un partid romanesc. pe de alta parte cred ca este obligatia noastra fata de romani, orice abatere, derapaj trebuie sa fie sanctionat. Noi am stat si mult timp asa, am spus sa nu facem una din actiuni sau alta. Uitati-va ministri, premierul, presedintele statului, nu au fost de noi taxate. Este o obligatie morala ca orice derapaj sa fie sanctionat. Orice fel de derapaj din partea unui om politic, fie ca este presedintele statului, prim-ministru sau ministru, este obligatia noastra morala ca daca legea este incalcata sa fie facuta o actiune in acest sens", a spus Teodorovici la Antena3, citat de orange.ro.