Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, il felicita pe Klaus Iohannis "pentru rezultatul extrem de convingator" la alegerile prezidentiale.



"Asa cum era de asteptat, presedintele in functie a castigat detasat turul doi al alegerilor prezidentiale. Il felicit pe domnul Klaus Iohannis pentru rezultatul extrem de convingator. Urmeaza cinci ani grei, dar sunt convins ca vor urma si schimbarile necesare, deoarece presedintele Iohannis nu va fi presat de castigarea unui nou mandat, asadar poate va actiona mult mai hotarat si se va orienta spre viitor", a spus Kelemen Hunor, citat de bursa.ro.

In egala masura, Kelemen Hunor este de parere ca in urmatorul an asteapta de la seful statului "o actiune ferma in ceea ce priveste educatia, infrastructura si problemele mari ale societatii".

"(...) asteptam o schimbare de atitudine fata de fiecare cetatean si fata de comunitatea maghiara si sunt convins ca se vor gasi solutiile prin care Romania va deveni o tara mai buna si mai faina", a adaugat el.