Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca razboiul inca nu a fost castigat, insa este "momentul reconstructiei, momentul relansarii politicilor in justitie, in economie, politici fiscale si sociale pentru ieseni si romani care sa constate si sa repare dezastrul din ultimii 30 de ani".



"Dragi ieseni, dragi romani, dragi romani de pretutindeni,

In primul rand, va multumesc pentru mobilizarea extraordinara in exercitarea acestui esential drept democratic.

Indiferent de cum a votat fiecare dintre noi, de acum nu mai suntem impartiti pe partide, nu mai suntem divizati de orgolii, nu mai acceptam lupte fratricide. De astazi, suntem toti ieseni, suntem toti romani!

Felicitari, domnule presedintele Klaus Iohannis pentru castigarea alegerilor! Dupa bucuria fireasca a momentului, trebuie sa ne gandim si la responsabilitatea votului acordat de romani!

Romania sufera, Iasul sufera, romanii de pretutindeni sufera, iar de maine acest lucru trebuie sa se schimbe!

Dupa o lupta grea, de uzura, am reusit sa eliberam Romania si Iasul de PSDragnea! Nu cred ca razboiul a fost castigat, ramasitele fostelor structuri bolsevice mai zac prin diverse cotloane ale tarii. Este momentul reconstructiei, momentul relansarii politicilor in justitie, in economie, politici fiscale si sociale pentru ieseni si romani care sa constate si sa repare dezastrul din ultimii 30 de ani. Asteptarile sunt mari, la fel si proiectele restante - impreuna putem schimba cu adevarat Romania in bine! Din nou, va multumesc!", a scris Chirica pe Facebook.