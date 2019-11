Social-democratul Liviu Plesoianu a reactionat dupa ce Viorica Dancila a anuntat ca fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, este vicepresedinte in Comitetul Executiv al PSD, unde are si drept de vot.

"Cuuuuum? Dancila, iti bati joc de noi? Gabriel Oprea a fost facut vicepresedinte PSD!?? Adica eu, dupa ce am luptat pentru adevar in comisia "Sufrageria lui Oprea", sunt intr-un partid in care Oprea e vicepresedinte si voteaza in CEx!?? Sunteti zdraveni la cap?!?

Dancila, du-te! Ia-l pe Oprea si duceti-va-n ce #SUFRAGERIE vreti! ...Cu toti cei din PSD care au stiut si au fost de acord cu asa ceva! Exact lipsa asta de caracter, exact bataia asta de joc la adresa alegatorilor si a celor care chiar am luptat pentru adevar si dreptate i-au mai dat lui Werner un mandat!",a a scris Plesoianu pe Facebook.

Ulterior, a revenit cu o noua postare, prin intermediul careia a solicitat demisa liderului PSD, Viorica Dancila.

"Dancila, DEMISIA!

In seara turului II al prezidentialelor din 2009, Coldea, Maior si Kovesi mergeau in sufrageria lui Oprea. In seara turului II al prezidentialelor din 2019, Oprea a mers in sufrageria PSD! Asa ceva e de netolerat!

Oprea a fost bagat pe sest de Dancila in CEx! E vicepresedinte PSD si are drept de vot!

Dancila, du-te!".