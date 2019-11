Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus, prin avocat, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 5, o plangere penala in care reclama faptul ca nu a fost lasat sa voteze la cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale.

Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat pentru Agerpres ca Dragnea nu are interdictie din partea instantei de a vota, insa in tableta STS utilizata in procesul de votare apare aceasta interdictie.

Flavia Teodosiu a precizat ca a depus o plangere la Parchet si a reclamat acest fapt si la Biroul Electoral sector 4.

Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Dragnea este in prezent inchis la Penitenciarul Rahova.