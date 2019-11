Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD are nevoie de un nou inceput, dupa rezultatul dezastruos de la prezidentiale, care vine dupa un rezultat la fel de prost la europarlamentare.



"Felicitari tuturor romanilor din tara si din strainatate care au inteles cat de important este votul lor. Indiferent de optiunile exprimate. Sper ca viitorul mandat al lui Klaus Iohannis sa aduca mai multe realizari pentru Romania.

Vreau sa ii felicit pe toti colegii mei din organizatii, primari, presedinti de consilii judetene, simpli membri sau simpatizanti care au muncit extrem de mult in aceste luni de campanie. Multumiri speciale le adresez si buzoienilor mei care mi-au fost alaturi intotdeauna!

Rezultatele ne arata, insa, ca in turul II al alegerilor prezidentiale PSD a luat cel mai mic numar de voturi din istorie. Asta dupa ce si in turul I am avut, la fel, un numar foarte mic de voturi. Sa fim cinstiti: este un rezultat dezastruos care vine dupa un rezultat la fel de prost la europarlamentare.

Si atunci, si acum, s-au facut doar analize judetene, nimic la nivel national. Acum cred ca e timpul sa vedem unde am gresit cu adevarat la nivel central, sa judecam rational si apoi sa trecem la fapte.

PSD are nevoie de un nou inceput. Avem alegeri locale in 6 luni. Acolo nu mai avem voie sa pierdem!", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.