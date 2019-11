Deputatul PSD Catalin Radulescu sustine ca este sigur 100% ca in diaspora a fost frauda la votul din cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale.



"Alegerile prezidentiale s-au pierdut pana acum (de catre PSD - n.r.) prin furt, prin Securitate, prin multe smecherii. Hai sa va spun ceva, daca vreti sa discutam: in diaspora, noi am primit o multime de mesaje, filme mai ales, si eu, de exemplu, am trei patru verisori care stau in Marea Britanie, unul in Germania, unul in Franta si au fost fiecare intr-o sectie de votare sa voteze, nu era nimeni.

Dupa care, aflam ca sunt 100.000 de voturi care s-au intamplat in ultima ora. 100.000 de voturi impartit la 800 de sectii de votare inseamna ca au votat doua persoane pe minut. Faceti calculul. Eu am vazut ce s-a intamplat in ultima ora. (...) Din pacate, noi avem in 60 de sectii de votare din 800 reprezentanti. (...) Eu cred ca in diaspora este vorba de frauda. Cred 100% ca in diaspora a fost frauda, pentru ca ati vazut pubele inchise, deschise, nesigilate, hore facute, oameni beti prin sectii de votare. Deci, harababura", a spus Radulescu, citat de antena3.ro.