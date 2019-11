Viorica Dancila sustine, in urma publicarii rezultatelor exit poll-urilor ca nu are de gand sa isi dea demisia de la sefia PSD.



"Nu-mi dau demisia. Daca colegii vor considera ca trebuie sa fac un pas in spate, trebuie sa facem un congres", a declarat fosta sefa a Executivului la Antena 3.

In egala masura, Viorica Dancila a tinut sa precizeze ca in acest moment nu este nevoie de conflicte in partid.

"Trebuie sa ne focalizam atentia spre partidul de la putere si sa facem o opozitie activa", a adaugat ea, citata de hotnews.ro.