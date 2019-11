Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a afirmat ca scorul final obtinut de candidatul partidului, Viorica Dancila, la alegerile prezidentiale este cel care va rezulta dupa rezultatele oficiale de la BEC, precum si dupa numaratoarea paralela si a adaugat ca "traditia" in ceea ce priveste excluderile din PSD poate fi stricata, importanta fiind analizarea cauzelor care au dus la pierderea alegerilor.



"Trebuie sa asteptam atat numaratoarea paralela, cat si rezultatele oficiale de la BEC si abia apoi sa ne pronuntam in totalitate. Vreau sa le multumesc tuturor romanilor care au fost la vot, celor care au votat candidatul PSD si sa le spunem ca nu trebuie sa dezarmam, ca un politician bun poate sa faca lucruri bune pentru tara si cand este la putere, dar si cand este in opozitie si se pot baza pe noi ca nu vom capitula si in continuare vom veni cu proiecte bune si pentru cei care ne-au votat, si pentru cei care nu ne-au votat. (...) Din nefericire, a fost o campanie de denigrare a PSD si de a lipi foarte multe etichete atat de liderii PSD, cat si de doamna Dancila. (...) Noi am venit sa prezentam faptele bune de la guvernare. Din nefericire, din partea cealalta au venit lucruri neplacute", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

In opinia primarului general al Capitalei, probabil ca au existat si din partea social-democratilor "anumite greseli, anumite ezitari, poate anumite mesaje care nu au fost tocmai pe agenda cetatenilor", scrie Agerpres.

Intrebata daca vor exista "decapitari" in PSD, Gabriela Firea a spus: "Traditia uneori mai poate fi si stricata. Daca a fost o traditie care a fost nu tocmai productiva pentru rezultatele partidului, cred ca ar trebui schimbat ceva. Si, daca este sa analizam cel putin ultimii ani din istoria noastra recenta, cel putin noi, cei mai tineri in politica, am regretat anumite momente politice care nu ne-au adus cinste, si anume daca un lider politic nu obtinea un scor extraordinar sau pierdea anumite alegeri, noi in loc sa vedem din ce cauza s-a obtinut acel scor, sa imbunatatim relatia noastra cu romanii, sa corectam ceea ce se considera a fi gresit, am venit sa ne luptam intre noi. Si nu cred ca a fost de fiecare data o atitudine corecta, dimpotriva. Si oricum, am dat foarte mare satisfactie adversarilor nostri".

Vicepresedintele PSD a atras atentia ca este o greseala sa se mearga in continuare pe ideea "o Romania fara PSD".

"In continuare se merge pe aceasta idee, 'o Romanie fara PSD'. Cata vreme oamenii si-au sacrificat viata la Revolutie pentru a avea pluripartitism, pentru a avea libertate de expresie, libertate de opinie si cata vreme PSD a fost ales de fiecare data de un numar mare de romani, nu cred ca trebuie sa mergem in continuare cu acest mesaj de a izola PSD. (...) Nu mai este vremea partidului unic sau vrem sa ne intoarcem la acel partid unic? (...) Trebuie sa fim maturi, sa vedem exact unde s-a gresit, cum s-a gresit, sa ne imbunatatim dialogul cu cetatenii", a mai spus Gabriela Firea.