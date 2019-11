Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca va continua lupta, pentru milioanele de romani care cred in ea si in PSD.



"Multumesc tuturor romanilor care au mers astazi la vot si multumesc din inima celor care mi-au acordat increderea lor!

Pentru milioanele de romani care cred in mine si in Partidul Social Democrat, dar si pentru viitorul tarii noastre, care nu poate fi sacrificat in numele austeritatii si al monopolului de putere, continuam lupta!", a scris Viorica Dancila pe Facebook.