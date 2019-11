Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca, desi e dezamagit de ''oferta din acest an si de modul in care s-au prezentat candidatii'', si-a exercitat dreptul de vot in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, exprimandu-si speranta ca in 2024 va avea "o oferta mai buna".



"Mi-am facut datoria sa fiu prezent la vot. Trebuie cat mai multi sa faca acelasi lucru, sa fie prezenti. In acelasi timp, ca multi altii, sunt destul de dezamagit de oferta din acest an si de modul in care s-au prezentat candidatii, dar e mai putin important. Poate ca, data viitoare, in 2024 sa fie mai bine", a spus, duminica, Ponta, dupa ce a votat la Scoala gimnaziala ''Maria Rosetti''. Referindu-se la prezenta la urne, Ponta a precizat: "De asteptat. O sa vedem pana la final. Cu siguranta sunt mai putini oameni decat in 2014. Ca si mine, probabil multi s-au intrebat pana in ultima secunda daca sa vina sau nu. Eu cred ca e bine sa participam, chiar daca nu suntem multumiti de niciunul dintre candidati. In 2024 sa avem o oferta mai buna din care sa putem sa alegem". Intrebat despre prezenta mai buna la urne in strainatate a cetatenilor romani decat in primul tur al alegerilor prezidentiale, Ponta a raspuns ca este ''un lucru excelent'', scrie Agerpres. ''Si e foarte bine ca oamenilor, chiar daca sunt plecati din tara, le pasa de cine va fi presedinte. Important este ca, de obicei, cine se alege cinci ani nu mai este interesat de diaspora. Din 5 in 5 ani se apuca toata lumea sa iubeasca diaspora, 4 ani si 11 luni nu e nimeni interesat. Poate de data aceasta se intampla altfel", a aratat Ponta.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×