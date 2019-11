Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a votat duminica la Colegiul National "Sfantul Sava".



"Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi, spre vremuri in care nu aveam drepturi, nu aveam libertati, pentru ca toata puterea era in mainile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni in care sa vedem mai multa implicare, mai multa munca, mai mult respect si devotament pentru poporul roman si pentru interesele noastre nationale. Am votat cu inima si din inima pentru Romania si pentru romani.

Cine se scoala de dimineata ajunge departe, nu?

Votul de astazi poate creiona un alt viitor pentru Romania, poate ca in deciziile celui care va fi ales astazi sa vedem multe din aspiratiile poporului roman!", a declarat Dancila, citata de jurnalul.ro.