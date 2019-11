Presedintele Klaus Iohannis a votat duminica la Liceul Jean Monnet din Capitala.



"O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si va invit pe toti, dragi romani, sa veniti la vot. Astazi este o zi extrem de importanta, votam pentru viitorul Romaniei, pentru directia in care va merge Romania mai departe. Astazi este ziua campionilor cu stampila "Votat" in mana. Dragi romani, fiti toti campioni astazi!

Am asteptarea sa vina foarte multi romani la vot si, evident, cu ceva emotie asteptam diseara rezultatul.

Din informatiile pe care le am pana acum, totul este foarte bine organizat si cred ca lucrurile vor decurge normal. Important este sa se mearga la vot", a spus seful statului, citat de digi24.ro.