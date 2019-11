Presedintele PMP, Eugen Tomac, a votat in Serbia, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale.



"Am votat astazi la Consulatul General al Romaniei de la Zaječar, Serbia. Am ales sa fiu alaturi de comunitatea romaneasca din Valea Timocului invitat fiind la un eveniment, dar si pentru a atrage atentia asupra obligatiei pe care o avem de a nu-i abandona pe romanii de aici.

Presedintele Romaniei trebuie sa isi indrepte atentia si catre cei care sunt nevoiti sa lupte pentru a-si apara identitatea, cultura si traditiile romanesti.

Romania este model in ceea ce priveste respectarea drepturilor minoritatilor, iar presedintele trebuie sa se asigure ca si romanii sa aiba parte de acelasi tratament in alte state.

Avem in Serbia o comunitate numeroasa de romani care nu au scoli, nu au biserici si nu sunt reprezentati in administratia locala conform ponderii lor. Asta in conditiile in care, in 2012, Romania a conditionat votul sau pentru parcursul european al Serbiei de respectarea Protocolului bilateral privind protectia minoritatilor nationale.

Am votat astazi alaturi de romanii din Valea Timocului cu speranta ca Presedintele Romaniei ca membru in Consiliul European, va contribui activ la extinderea Uniunii Europene in Balcani, dar si la est de Prut", a scris Tomac pe Facebook.