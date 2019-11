Europarlamentarul PNL Rares Bogdan si secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, au votat tot in diaspora la alegerile prezidentiale, la fel ca si in primul tur, numai ca de data aceasta la Madrid, nu tot in Roma.



"Am votat pentru normalitate, pentru o Romanie normala, am votat pentru ca Romania sa o rupa definitiv de comunism si neocomunism. Practic, ceea ce au inceput in 89 cei care au luptat pe baricade, cei care au continuat in marile demonstratii din 90, cei care au crezut intotdeauna (...) ca Romania si-a incheiat perioada post-decembrista post comunista acum vor primi satisfactie, caci la ora 21 se incheie un ciclu si incepe o etapa de constructie pentru alta tara. Va invit la vot, stiti ce aveti de facut, haideti sa dam cea mai usturatoare infrangere celor care timp de 30 de ani au tinut Romania in mizerie. Votati pentru fratii nostri, diaspora plange dupa casa", a declarat Rares Bogdan, citat de adevarul.ro.

La randul sau, Robert Sighiartau a afirmat ca a votat in speranta ca romanii din diaspora se vor intoarce acasa.

"Am votat cu speranta ca cei ce sunt in Diaspora se vor intoarce in tara lor (...) am votat pentru o Romanie normala, o tara in care sa imi cresc copiii, o Romanie care se desprinde definitiv de trecutul urat al comunismului, comunism care a ramas infect in institutiile publice ale statului roman. Ma bucur ca astazi vad ca lumea s-a trezit", a mentionat Sighiartau.