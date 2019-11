Premierul Ludovic Orban mentioneaza ca urmeaza ca toti prefectii si subprefectii numiti in timpul guvernarii anterioare sa fie schimbati dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale: "Nu putem accepta sa lucram cu cei pe care i-a pus Dancila sau mai stiu eu ce pesedist".





"Vom inlocui toti prefectii si toti subprefectii, nu exista nici un fel de dubiu in privinta asta. Acum i-am lasat pe prefecti sa organizeze alegerile, ca daca ne apucam sa-i schimbam pe prefecti, imediat ne-ar fi acuzat ca vrem sa ne punem prefecti. Ii batem cu prefectii lor si ii batem de le suna apa in cap cu prefectii lor. Asta numai ca sa le aratam!

Pe de alta parte, va spun foarte limpede. Prefectul este reprezentantul Guvernului in fiecare judet. Nu putem accepta sa lucram cu cei pe care i-a pus Dancila sau mai stiu eu ce PSD-ist. Ei daca ar fi avut demnitate ar fi venit si si-ar fi scris demisia, pentru ca asa procedeaza normal un om care intelege ca el este pe sens invers, ca nu poate sa reprezinte Guvernul Partidului National Liberal si al opozitiei in judet. Nu au plecat de buna voie, inca mai au timp sa-si scrie demisiile dupa alegeri, daca nu si le scriu, cu siguranta vom inlocui toti prefectii si toti subprefectii, nu exista niciun fel de dubiu in privinta asta", a spus Orban citat de adevarul.ro.