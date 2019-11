"Viorica Dancila poate sa isi tina pentru ea cele trei daruri, ca simbol a ceea ce NU a facut intr-o cariera politica dezastruoasa.

Tot ce a spus in aceasta seara este ultimul pumn de praf pe care il arunca in ochii oamenilor! Diaspora deja a iesit la vot, duminica trebuie sa o faca si romanii din tara. Viorica Dancila isi poate pune cele trei daruri in vitrina sufrageriei de la Predeal si sa le contemple ca simpla persoana fizica. Sa se gandeasca in sfarsit la cat rau a facut romanilor atunci cand a calcat in picioare esenta acestei natiuni: Tricolor, Constitutie, Morala", a scris Turcan pe Faceook.