Romanii din afara tarii pot vota sambata, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00, la acest scrutin ei avand la dispozitie trei zile pentru a se prezenta la urne.



Update 23:20 - Votul in strainatate pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale continua sambata, iar pana la 23:00 (ora Romaniei) peste 362.000 de cetateni romani isi exercitasera dreptul de vot la urne, in timp ce 17.503 au votat prin corespondenta.

Update 17:00 - Aproape 220.000 de romani au votat pana la ora 16:00.

Update 15:50 - Peste 200.000 de romani au mers la urne pana la ora 15:00.

Update 14:10 - Peste 170.000 de persoane au votat pana la ora 14:00.

Update 11:20 - 114.939 de romani s-au prezentat la urne in diaspora pana sambata la ora 11:00.

Update - Peste 100.000 de persoane au votat pana la ora 09:00, noteaza stirileprotv.ro. Aproximativ 92.000 de romani din strainatate s-au prezentat la urne vineri, pana la ora 22,00, in prima zi de vot pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Acestora li se adauga 17.503 de romani care au votat prin corespondenta, potrivit Biroului Electoral Central.

Cetatenii romanii din strainatate au putut vota vineri intre ora locala 12,00 si ora locala 21,00, iar duminica urnele vor fi deschise intre ora locala 7,00 si ora locala 21,00. Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei aflati la rand in afara acestuia pot sa isi exercite dreptul de vot pana la ora locala 23,59.

Pana vineri la ora 22,00 la sectiile din strainatate au votat la urne 92.000 de cetateni romani, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC), scrie Agerpres.

De asemenea, 17.503 romani au ales sa voteze prin corespondenta, potrivit BEC.

Cele mai multe sectii sunt in Spania, 143, iar in Italia au fost aprobate 142. In Germania, Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat 79 de sectii de votare, iar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord - 72.

Romanii din Franta pot vota la prezidentiale intr-una dintre cele 50 de sectii aprobate de AEP. Cinci dintre acestea sunt in Paris.

Harta si lista sectiilor de votare din strainatate pot fi consultate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, anume www.mae.ro.

Campania electorala pentru turul al doilea s-a incheiat

Campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, care a inceput pe 15 noiembrie, s-a incheiat sambata, la ora 7,00.

Dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate.

In durul al doilea al alegerilor prezidentiale au intrat Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Scrutinul va fi castigat de candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi valabil exprimate. Mandatul sefului statului este de cinci ani.

Duminica, in tara, vor fi deschise 18.748 de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale. Potrivit AEP, numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente este 18.217.411 cetateni.

La primul tur al alegerilor prezidentiale, care a avut loc pe 10 noiembrie, au fost 14 candidati.