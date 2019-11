Artistul Tudor Chirila sustine ca atat Viorica Dancila, cat si presedintele Klaus Iohannis au recunoscut "esecul sistemului de educatie romanesc prin faptul ca amandoi au acordat meditatii", cel mai probabil platite "la negru".

"Atat Viorica Vasilica Dancila cat si Klaus Iohannis recunosc esecul sistemului de educatie romanesc prin faptul ca amandoi au acordat meditatii. Intrebarea este daca veniturile au fost taxate:)

Eu nu musc momeala ca Dancila a meditat pe gratis. Ce nu observa Dancila este ca de fapt ea a contribuit la un sistem de dreapta, desi se pretinde social democrata. Pentru ca social democratia ar trebui sa conserve ideea acesului la educatie pentru TOATA lumea. Pai, oare votantii PSD care traiesc la limita subzistentei isi pemit meditatii pentru copiii lor? Nu, nu isi pemit, iar acestia raman in urma in comparatie cu fericitii ai caror parinti se descurca cu plata la negru a profesorilor care mediteaza, beneficiind astfel de slabiciunea sistemului.

Halal, social democratie. Halal, Romania educata. Da, in sistemele performante de educatie meditatiile inseamna asistenta in cadrul scolii pentru copiii ramasi in urma", a scris Tudor Chirila pe Facebook.