Theodor Paleologu a anuntat ca duminica nu va vota "pentru", ci va vota impotriva doamnei Viorica Dancila.

"Duminica imi voi exercita dreptul de vot. Nu voi vota pentru. Voi vota impotriva: impotriva doamnei Dancila. Repet ce am spus mereu: in primul tur alegi, in al doilea elimini.

N-am nici un dubiu ca majoritatea covirsitoare a celor care m-au votat au luat deja aceeasi decizie pe cont propriu. Ma astept la un scor zdrobitor", a scris pe pagina sa de Facebook Theodor Paleologu.