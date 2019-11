Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca de 15 ani, presedintele tarii care trebuia "sa ne uneasca sub tricolor", ne-a intors unii impotriva celorlalti si ca o va vota pe Viorica Dancila "ca sa readuca unirea si armonia intre noi romanii".

"Unirea face puterea! Noi romanii am stiut bine acest adevar atunci cand am avut impliniri in istorie.

Din pacate, insa, de 15 ani ura si vrajba ne-au dezbinat, ne-au facut sa ne luptam intre noi, ne-au mutilat sufletele si viata.

De 15 ani, cel care ar fi trebuit sa ne uneasca sub tricolor – presedintele tarii – ne-a intors unii impotriva altora.

Ganditi-va, amintiti-va!

Duminica, avem puterea votului, dragi romani! De votul nostru depinde binele tarii si bunastarea fiecaruia.

Avem puterea sa alegem in fruntea tarii UN OM caruia ii pasa, care se implica si care are suflet, care are respect si buna-cuviinta, care munceste si este cu adevarat patriot.

Sa respingem ce am vazut in ultimii 15 ani! Sa respingem aroganta, cinismul, fuga de raspundere, sfidarea legii si a Constitutiei.

Pentru asta o votez pe Viorica Dancila presedinte! O votez din toata inima ca sa readuca unirea si armonia intre noi romanii, oricine am fi si oriunde ne-am afla!

Votati un om de caracter, un om bun, care va lupta pentru fiecare dintre voi, un presedinte al tuturor romanilor!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.