Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, joi, ca profilul sau de presedinte al tarii va avea la baza cinci principii, iar niciun roman care va bate la usa Palatului Cotroceni nu va ramane fara un raspuns din partea sa.



"Profilul meu de presedinte are la baza cinci principii de la care nu ma voi abate in cei cinci ani orice s-ar intampla - medierea, implicarea, reforma, interesul public si transparenta. Mandatul meu va fi al presedintelui mediator care intelege importanta echilibrului institutional si a bunei functionari a societatii. In primele trei luni de mandat voi chema toate fortele politice la dialog, pentru ca obiectivele importante pentru Romania au nevoie de dialog, au nevoie de consens, au nevoie de implicarea tuturor fortelor politice din aceasta tara. Legat de implicare, am fost in fruntea Guvernului si stiu bine care sunt problemele, care sunt nevoile oamenilor. Niciun roman care va bate la usa Palatului Cotroceni nu va ramane fara un raspuns din partea mea. Voi avea inca din prima zi dialog cu romanii din tara si din diaspora, cu reprezentantii mass-media, cu reprezentantii societatii civile, cu reprezentantii sindicatelor, cu reprezentantii patronatelor", a sustinut Dancila, intr-o conferinta de presa, la Palatul Parlamentului.

Ea a adaugat ca biroul sau va fi printre oameni, pentru ca asa crede ca trebuie sa fie un presedinte implicat, scrie Agerpres.

"Mandatul meu va fi cel al presedintelui reformator. Voi deschide portile pentru toate fortele politice constructive, pentru presa, pentru tineri, pentru oameni de cultura, pentru proiectele si sesizarile societatii civile, alaturi de care voi initia proiecte de reforma in toate domeniile-cheie. (...) Voi initia consultari permanente cu societatea civila si cu autoritatile si institutiile statului. Mandatul meu va fi cel al presedintelui care asigura dialog, asigura deschidere si transparenta institutionala. (...) Nu voi incalca niciodata Constitutia. Voi incepe demersurile inca din prima zi pentru a renunta la imunitatea in fata legii acordata presedintelui Romaniei. Un presedinte cinstit nu are nevoie de imunitate", a afirmat Viorica Dancila.

Dancila: Voi fi presedintele tuturor partidelor politice

"Voi fi presedintele tuturor romanilor, indiferent de culoarea politica. Ceea ce am criticat la Klaus Iohannis nu poate face Viorica Dancila. Presedintele Klaus Iohannis a fost presedintele de facto al Partidului National Liberal. A vorbit de fiecare data in numele unui partid, nu in numele tuturor romanilor. Eu nu voi face acelasi lucru. Voi fi presedintele Partidului National Liberal, al Partidului Social Democrat, al USR, al UDMR, Pro Romania, al tuturor partidelor politice. In Parlament, daca se face majoritate, majoritatea trebuie sa o faca membrii Parlamentului, nu presedintele Romaniei. Nu voi spune niciodata 'demiteti un guvern' sau 'am facut majoritate si am demis un guvern si aceasta este realizarea mea cea mai mare'. Asta ar insemna ca am incalcat Constitutia si unul din angajamentele mele a fost acela ca nu voi incalca niciodata Constitutia", a afirmat Dancila joi, intr-o conferinta de presa la Parlament.

Ea a raspuns astfel intrebata fiind daca va sustine, in calitate de presedinte, partidul pe care-l conduce astazi, PSD, sa initieze o motiune de cenzura la adresa actualului guvern si mai apoi sa rastoarne majoritatea parlamentara, astfel incat sa preia guvernarea.