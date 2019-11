Presedintele PSD, Viorica Dancila, sustine ca prestatia pe care a avut-o ca premier este de nota 4, pe o scara de la 1 la 5, mentionand totusi ca nu poate avea "aroganta" sa spuna ca a avut o guvernare perfecta.



"De la 1 la 5 - 4, pentru ca intotdeauna este loc de mai bine. Nu pot sa am aroganta si sa spun ca am avut o guvernare perfecta. Am avut o guvernare eficienta si pentru acest motiv am spus 4, dar 5... Nu as putea sa spun ca iau nota, ca am luat nota maxima, pentru ca eu cred ca au mai fost lucruri care puteau fi facute mai bine.

Am spus 4 pentru ca am lasat in urma lucruri bune pentru oameni, am facut multe pentru oamenii cu asteptari din partea Guvernului Romaniei. Am crescut nivelul de trai si cred ca acest lucru este apreciat de catre romani si am vazut aprecierea aceasta de cate ori am mers in diferite locuri din tara. Am ajutat comunitatile locale, indiferent de culoarea politica, pentru ca eu cred ca am fost un premier al tuturor romanilor, cum o sa fiu un presedinte al tuturor romanilor. Dar mi-ar fi placut sa spuneti de aceasta apreciere de la 1 la 10, pentru ca stiu ca stirea care va aparea va fi ‘Viorica Dancila isi da nota 4’, dar nu va aparea scara folosita", a sustinut Dancila, citata de stirileprotv.ro.