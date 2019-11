Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a facut joi, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, un "apel" catre electorat pentru a se prezenta duminica la vot, opinand ca absenteismul ar favoriza candidatul Partidului Social Democrat (PSD).



"Vreau sa fac un apel catre toti romanii sa vina in 24, duminica, la vot, pentru ca absenteismul a favorizat intotdeauna PSD-ul. Deci, la prezenta scazuta la vot, desi a obtinut doar 11-12 -13% din numarul alegatorilor inscrisi pe listele permanente, procentele au fost de 30-35-38. De ce? Pentru ca, in cazul absenteismului, singurul castigator este PSD si Viorica Dancila", a declarat liberalul.

Florin Roman a facut un apel si catre tineri si catre studenti pentru a iesi la vot.

"Iesiti la vot daca va pasa de viitorul vostru. Este momentul generatiei tinerilor, este momentul generatiei studentilor sa-si decida viitorul. Daca nu, vor vota altii pentru ei", a spus deputatul PNL.

El le-a transmis romanilor mesajul ca trebuie "sa stie foarte clar ca cine nu merge la vot duminica, de fapt, indirect, da un vot pentru Viorica Vasilica Dancila in baza absenteismului".

Roman: PSD "incearca cu disperare sa tina lumea acasa"

Roman a mai sustinut ca PSD "incearca cu disperare sa tina lumea acasa, astfel incat, pe fondul absenteismului si al mobilizarii activului lor de partid la vot, cele doua milioane de votanti ai lor sa nu mai fie 21,6% cat au fost primul tur, sa fie 30%, de exemplu".

Liderul deputatilor liberali a facut trimitere si la "neconcordantele dintre declaratiile publice si declaratia de avere a doamnei Dancila", mentionand ca ANI ar trebui sa se sesizeze din oficiu.

"Cred ca ANI ar trebui sa-si exercite o atributie pe care o are, si anume cea de a se sesiza din oficiu atunci cand apar neconcordante intre ceea ce apare in declaratia de avere si declaratii publice", a declarat parlamentarul liberal.

Florin Roman a sustinut ca ar fi "cinci evenimente publice in care doamna Dancila, candidat al PSD, apare cu diferite tipuri de ceasuri de lux ale caror preturi de catalog variaza intre 7.000 si 30.000 de euro". El a facut referire mai intai la un ceas despre care sustine ca ar valora aprioximativ 20.000 de euro si care nu apare in declaratia de avere, mentionand ca, dupa ce a adus in discutia publica saptamana trecuta acest aspect, el nu a mai fost purtat de catre Viorica Dancila, scrie Agerpres.

Roman: Dancila s-a pierdut intr-un sir lung de minciuni

"Domnia sa s-a pierdut intr-un sir lung de minciuni, spunand mai intai ca l-a primit de la sotul sau cadou si ca stie ca nu a dat mai mult barbatu-sau de 5.000 de euro pe el. Apoi, a refuzat sa vina cu acel ceas in fata jurnalistilor si, practic, din acel moment, Viorica Vasilica Dancila, care aparea la fiecare eveniment public cu cate un ceas pe mana, nu a mai aparut in fata opiniei publice cu ceasuri. (...) Vorbesc de cinci ceasuri de lux pe care doamna Dancila le-a etalat in calitate de prim-ministru la diferite evenimente oficiale. (...) Ce a spus doamna Dancila la dezbatere, ca nu a facut o inventariere a lor, practic, asta este un autodenunt si o autodetonare, intrucat, potrivit legii de functionare a ANI, orice candidat trebuie sa completeze o declaratie de avere in care este obligat sa treaca, sub sanctiunea Codului Penal, la partea de bunuri, toate bunurile cumulate care insumeaza mai mult de 5.000 de euro. Nu un ceas trebuie sa coste peste 5.000 de euro ca sa-l treci in declaratia de avere, ci toate bunurile insumate. Adica, doamna Dancila trebuia sa isi treaca in declaratia de avere absolut toate ceasurile de lux, absolut toate brosele de lux si asa mai departe", a declarat deputatul PNL.

Florin Roman a adaugat ca, prin declaratia facuta, Viorica Dancila "recunoaste ca a completat in fals declaratia de avere", spunand ca, in opinia sa, "este in interesul acesteia sa isi lamureasca cat mai urgent aceasta problema".

Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat, marti, ca va face un inventar si va spune cate brose si bijuterii are, adaugand ca acestea valoreaza mai putin decat cele cinci case ale lui Klaus Iohannis.

Intrebata daca un roman isi permite un ceas de 5.000 de euro, Dancila a raspuns: "Daca a fost membru al Parlamentului European noua ani de zile, isi permite si mai multe. Salariul permite acest lucru si credeti-ma ca tot ceea ce am facut pot justifica, fie prin imprumuturile pe care le-am facut, fie prin salariul meu sau al sotului meu. Nu exista nimic sa nu pot justifica".