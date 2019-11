Viorica Dancila se justifica, dupa ce a folosit apelativul "astia", referindu-se la romanii din diaspora, in timpul dezbaterii cu jurnalistii. Aceasta sustine ca declaratia a fost scoasa din contextul in care a fost facuta" si ca presedintele Klaus Iohannis a folosit acest apelativ in declaratiile publice, facand referire la PSD-isti.

"Am vazut acest mesaj, precum si alte reactii venite in urma declaratiilor de aseara. Inteleg perfect indignarea pe care o poate genera o asemenea exprimare, DACA ACEASTA MI-AR APARTINE. Din pacate, declaratia a fost scoasa din contextul in care a fost facuta (o enumerare mai ampla de categorii socio-profesionale, membri sau simpatizanti ai unui partid sau ai altuia, cetateni romani din tara sau din diaspora - toate supuse, in timp, unei incercari de impartire si dezbinare din partea actualului presedinte, la care face adesea referire folosind astfel de termeni).

Apelativul "astia" a fost folosit anterior de presedintele Iohannis in declaratiile publice, facand referire la "pesedisti" (declaratia aici, incepand cu min. 4:07: youtu.be).

Din pacate, pesedisti sau liberali, romanii din diaspora nu au fost o preocupare sau o audienta de interes pentru actualul presedinte, carora nu le-a dedicat nicio vizita in afara granitelor, nicio actiune concreta si niciun proiect.

Acesta este aspectul pe care l-am sanctionat in declaratia de aseara, lipsa de respect (exprimata inclusiv prin astfel de apelative) fata de anumite categorii de romani, care nu beneficiaza de interesul si atentia domnului Iohannis decat in campanie.

Pe mine nu m-ati auzit vreodata folosind acest cuvant, despre oricine as fi vorbit. Este verificabil. NU il am in vocabular si NU ma reprezinta, indiferent de context sau de adresant.

Respect romanii plecati in afara granitelor si acest lucru s-a vazut prin proiectele derulate de Guvernul pe care l-am condus, dar si de masurile luate pentru facilitarea votului de anul acesta.

Regret (si descurajez in egala masura) orice scoatere din context a acestei declaratii, care nu face altceva decat sa distorsioneze realitatea. Am speranta ca lamuririle si inregistrarea de mai sus sunt edificatoare.

Asigur toti romanii (din interiorul si din afara granitelor) de respectul, aprecierea si interesul meu de a le fi alaturi si a munci pentru toti, pentru un trai mai bun al fiecaruia, aici, la noi acasa", a scris Viorica Dancila pe Facebook.