Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale.



"Mai sunt cateva zile pana la desfasurarea turului doi care va da rezultatul privitor la viitorul presedinte al Romaniei pentru urmatorii 5 ani. Chiar azi am avut o videoconferinta cu presedintii organizatiilor judetene, unde am constatat, nu e de mirare, ca exista o mare diversitate de puncte de vedere.

Din punctul meu de vedere, niciuna din ofertele celor doi candidati nu este una convingatoare. Si avand in vedere ca Mircea Diaconu nu s-a calificat in turul doi, eu consider ca trebuie sa dam dreptul simpatizantilor nostri, membrilor nostri, in mod liber si democratic sa faca propria alegere, pe baza propriei analize, pe baza propriei evaluari si sa decida in consecinta", a scris Tariceanu pe Facebook.