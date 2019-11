Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca PNL a mintit pensionarii si ca nu vor majora punctul de pensie la 1.775 de lei.

"Avem dovada! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI CUM SCRIE IN LEGEA ACTUALA A PENSIILOR!

Aseara, deputatul PNL Pavel Popescu a declarat la Digi TV: «Dumneavoastra de la PSD ati promis ca veti mari de sapte ori pensiile si i-ati lasat pe cei de la PNL sa vina sa livreze o minciuna a dumneavoastra. Nu se va intampla acest lucru!».

Deputatul PNL a mai invocat o scrisoare a Comisiei Europene care spune ca majorarea prevazuta de PSD pentru anul viitor a punctului de pensie ar impovara bugetul. Deci e clar ca nu vor sa faca majorarea!

Sa lamurim lucrurile:

1. PSD nu a mintit in privinta majorarii pensiilor. In 3 ani, am majorat de 4 ori pensiile, exact cum scria in programul nostru. Urma sa o facem si la anul. Am scris acest lucru si in forma actuala a Legii pensiilor.

2. PSD nu a pasat celor de la PNL sarcina de a 'livra' majorarea de la anul. Cei de la PNL au vrut la guvernare! Daca nu sunt in stare, sa plece! Sa ne lase sa o facem noi, cum am facut-o de fiecare data!

3. Nu e pentru prima oara cand Comisia Europeana greseste in privinta Romaniei. In fiecare an al guvernarii PSD, Comisia s-a inselat cand a prognozat cresteri mai mici si ca se va depasi tinta de deficit.

Dragi pensionari! Aveti dovada ca v-au mintit! PNL NU VA MAJORA PUNCTUL DE PENSIE LA 1.775 DE LEI!

Iesiti duminica la vot sa va aparati pensia! Iesiti la vot sa votati un presedinte care sa lupte pentru voi!", a scris pe Facebook Mihai Fifor.