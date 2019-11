Alexandru Cumpanasu s-a revoltat, intr-o postare pe Facebook, cu privire la dezbaterile celor doi candidati la alegerile prezidentiale, Klaus Iohannis si Viorica Dancila, la care nu au existat intrebari despre Alexandra Macesanu, siguranta copiilor in scoli si traficul de persoane din Romania.

"De ce a lipsit aceasta intrebare? Dragi prieteni, pentru mine campania electorala s-a incheiat pe data de 10 Noiembrie. Nu sunt si nu ma atrage deloc ideea sa devin om politic, intr-o mocirla de nedescris. Tin prea mult la valorile mele... De aceea am si candidat ca un independent PUR.

Asa ca aseara in loc sa ma uit la dezbaterile/confruntarile de Cascadorii Rasului am preferat sa ma uit la un film bun. Insa astazi am citit si eu presa si recunosc ca nu am vazut nicaieri ca vreunul dintre valorosii jurnalisti ai Romaniei sa intrebe pe candidati despre cel mai mai important subiect pentru cetateni din ultimele 6 luni.

Daca mi-a scapat va rog sa-mi spuneti: A existat o intrebare macar despre Alexandra? Despre siguranta in scolia a copiilor nostri? Despre ce stiu ei despre Alexadra si de unde? Despre traficul de fiinte umane, droguri sau violenta? Nu de alta dar sunt sub directa competenta a Presedintelui.

De ce oare nu a existat? Sa fie superficialul jurnalistilor prezenti, interzicerea subiectului ca tema, dezinteresul pur si simplu fata de viitorul copiilor lor?!... Nu stiu. Intreb si eu", a scris Alexandru Cumpanasu pe pagina sa de Facebook.