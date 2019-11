Dan Barna a anuntat ca va ramane presedintele USR, obtinand peste 7.800 de voturi favorabile de la membri partidului.

"Peste 7.800 de membri considera ca trebuie sa continuam. (...) Decizia membrilor USR este clara, neechivoca - trei sferturi dintre ei au decis ca trebuie sa continuam si sa mergem mai departe pe acest drum pe care ni l-am asumat. Trebuie sa strangem randurile, iar voturile de la europarlamentare si de la turul I al alegerilor parlamentare ne obliga sa consolidam si sa construim perspectiva pentru alegerile locale si parlamentare", a declarat Dan Barna, potrivit hotnews.ro.

Barna a scris un mesaj de multumire si pe pagina sa de Facebook, adresat colegilor de partid, pentru sustinerea sa in functia de presedinte de partid.

"Multumesc din nou colegilor pentru incredere, voi continua sa lupt cu toata energia pentru intarirea partidului. Ma bucur ca au votat chiar mai multi membri decat la alegerile din septembrie, asta inseamna ca mecanismele interne ale partidului functioneaza.

Consultarea a fost o parte din procesul intern de analiza a alegerilor prezidentiale, am discutat si cu liderii din partid, concluzia este aceea ca trebuie sa strangem randurile. Avem de pregatit alegeri locale si parlamentare si guvernarea. Nu am intrat in aceasta cursa cu gandul ca abandonam la primul obstacol", a scris Barna pe Facebook.