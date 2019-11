Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca, spre deosebire de Viorica Dancila, care la dezbaterea cu jurnalistii "s-a incurcat in propriile minciuni", presedintele Klaus Iohannis "a sustinut o dezbatere deschisa, civilizata si de substanta despre viitorul Romaniei".

"Klaus Iohannis a sustinut o dezbatere deschisa, civilizata si de substanta despre viitorul Romaniei, la #BCU. Viorica Dancila s-a invartit doua ore in cercul mistificarilor propagandei agresive de tip pesedist si s-a incurcat in propriile minciuni, in incinta Parlamentului pe care Dragnea l-a vrut atarnat la butoniera partidului.

Orice analiza la rece a dezbaterilor de ieri duce catre o singura concluzie: Romania pe care ne-o dorim poate fi posibila doar cu un proiect politic puternic si european, cu o actiune politica asumata 100% si cu multa deschidere fata de romani.

Presedintele Klaus Iohannis a avut un discurs de deschidere pentru educatie, tineri, profesori, oameni care pretuiesc competenta, a cautat sa dea incredere romanilor in viitorul tarii si nu a urmarit sa faca breaking news-uri. A fost un Presedinte normal!

Klaus Iohannis este fara indoiala acel Presedinte care va reusi sa schimbe profund Romania, dupa 30 de ani de tranzitie. Dezbaterea de ieri a reconfirmat forta proiectului prezidential si capacitatea lui Klaus Iohannis de a fi un om de stat si un bun Presedinte:

- Pentru ca toata actiunea sa politica a consolidat singurul parcurs posibil pentru Romania, cel european si democratic;

- Pentru ca are solutii pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru tara si pentru oameni: educatie, sanatate, economie, infrastructura;

- Pentru ca va fi mereu cel mai mare aparator al drepturilor romanilor din tara si din diaspora;

- Pentru ca este tratat cu respect si simpatie de toti partenerii externi ai Romaniei;

- Pentru ca va garanta mereu respectul fata de lege si va pune institutiile statului in slujba cetatenilor.

Viorica Dancila, cu toate eforturile ei de a se comporta ca un candidat la prezidentiale, nu a reusit ieri nimic mai mult decat in cei doi ani de mandat: gafe, minciuni, neputinta, lipsa oricarui proiect realist si o lipsa completa de adecvare la prezentul nostru, al romanilor. Viorica Dancila a aratat ca este doar un politician obscur, incapabil sa inteleaga probleme politice de substanta si sa se ridice la nivelul de asteptare pe care societatea il are de la un Presedinte.

Duminica, 24 noiembrie, veniti la vot si alegeti Presedintele!", a scris Raluca Turcan pe Facebook.