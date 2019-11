Lucian Viziteu, deputat USR, a declarat ca va vota in turul al doilea al alegrilor prezidentiale cu presedintele Klaus Iohannis, pentru ca "Viorica Dancila simbolizeaza raul impotriva caruia trebuie cu totii sa luptam" si "raul care continua sa ne bantuie la 30 de ani de la caderea comunismului".

"Pentru mine, ca deputat USR, dar mai ales ca simplu cetatean, alegerea de duminica este una foarte clara in favoarea candidatului Iohannis, pentru ca dintre el si Viorica Dancila, presedintele reprezinta garantia unei Romanii euro-atlantice si a unei Romanii pe care ne-o dorim cu totii, cei care am construit proiectul Uniunea Salvati Romania", a spus deputatul USR.

"Viorica Dancila simbolizeaza raul impotriva caruia trebuie cu totii sa luptam, raul care a tinut Romania pe loc in acesti ani, raul care continua sa ne bantuie la 30 de ani de la caderea comunismului. Viorica Dancila reprezinta PSD, adica partidul care ne-a furat Revolutia, partidul care a chemat minerii sa ne bata, partidul care in ultimii 3 ani a incercat sa distruga statul de drept din Romania, partidul care a distrus economia, partidul care ne-a gazat, batut si umilit in 10 august 2018", a mai spus Lucian Viziteu.

"Membrii si votantii nostri au stat in strada in ultimii 3 ani, fie la -15 grade, in ianuarie-februarie 2017, fie sub gloantele de cauciuc si gazele jandarmilor de la 10 august, pentru a protesta fata de politicile PSD. In aceste conditii, cum am putea noi sa sprijinim candidatul mafiei care a folosit institutiile statului impotriva propriilor cetateni?", a spus Viziteu, potrivit adevarul.ro.