"Informare despre politica externa Europeana

In Comisia de Politica Externa a Parlamentului European, a avut loc prima discutie cu privire la „Raportul privind Implementarea Politicii Comune Externe si de Securitate a Uniunii Europene” pentru anul 2019. Este un raport esential, care va prefigura directiile de politica externa si de securitate. Raportor este chiar presedintele comisiei de Politica Externa, germanul David McAllister care a produs un proiect de raport pe care l-am apreciat ca fiind corect din punct de vedere politic (faimosul politically correct, sub care se ascunde, de regula, inactiunea).

Inca din campania pentru europarlamentare, aveam foarte bine conturate ideile cu privire la politica externa si de securitate pe care UE ar trebui sa le duca pentru a ramane un factor de influenta la nivel global, alaturi de SUA, China si Federatia Rusa.

Considerand ca raportul trebuie imbunatatit substantial, am depus 72 de amendamente care adauga la textul propus de raportor sau completeaza golurile/omisiunile din proiectul raportului McAllister. Amendamentele mele au rolul de a impinge conceptele teoretice catre actiunea practica, definind, fara ezitare, o viziune clara cu privire la modul in care ar trebui sa se realizeze politica externa si politica de securitate ale Uniunii Europene.

Amendamentele mele pleaca de la premisa ca avem nevoie urgenta de o Europa mai puternica si unita.

Prin amendamente propun un set de abordari imediate. Spre exemplu:

o politica externa bazata pe multilateralism ca fiind cea mai buna solutie politica;

o politica industriala corelata cu statele membre avand ca obiectiv dezvoltarea unei industrii de aparare performante la nivel UE;

evitarea blocajelor decizionale prin introducerea votului majoritar in privinta deciziilor de politica externa si securitate europeana;

trecerea de la o politica externa fragmentata la o politica externa unitara etc.;

o guvernanta reinnoita a PESC (PESC – Cooperarea Structurata Permanenta) si definirea clara a obiectivelor PESC;

trecerea la o politica externa anticipativa, si nu reactiva asa cum este acum;

un rol mai puternic al Parlamentului European in PESC si CSDP (CSDP – Politica Comuna de Securitate si Aparare) ar fi o componenta cheie a unei politici externe solide;

trecerea la o politica externa si de securitate a UE care sa fie mult mai bine explicata cetatenilor europeni;

debirocratizarea activitatilor pregatitoare si de executie efectiva a activitatilor care tin de politica externa si de politica de securitate etc.

Pentru a fi performanta in politica externa si in cea vizand securitatea, Uniunea Europeana are nevoie de un grad ridicat de AUTONOMIE data prin vot majoritar de statele membre.

Am concluzionat ca, fara o politica externa si de securitate unitara si solida, UE nu va face fata globalizarii si va pierde consistent din relevanta si influenta globala, atribute aflate, oricum, in scadere in ultimii ani. Consecintele economice le va suporta populatia, iar pe cele politice nu le va suporta nimeni!

PS - Alaturat, aveti interventia de la dezbaterile generale ale Raportului McAllister din Comisia de Politica Externa, interventie care s-a vrut extrem de diplomatica si atenta pentru ca, in sedintele urmatoare, sa pot sustine pe un teren neostil cele 72 de amendamente", a scris Basescu pe Facebook.