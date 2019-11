Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a afirmat, marti, ca este foarte indicat ca seful statului sa cunoasca o limba de circulatie internationala.



"Pe mine m-a ajutat. (...) Este important. In Consiliul European nu toata lumea vorbeste limbi straine, ca sa nu umblam cu un mit, dar este destul de anevoios sa discuti (...) prin intermediul traducatorului, se pierde mult din substanta. Cred ca este foarte indicat ca presedintele sa cunoasca macar o limba de circulatie", a spus Iohannis, la dezbaterea cu jurnalisti si reprezentanti ai societatii civile desfasurata in aula BCU.

El a luat intrebari din partea studentilor care au participat la eveniment si le-a transmis tinerilor ca merita sa ramana in tara.

"Merita sa ramaneti in tara, dar sunt perfect de acord ca este bine venit un stagiu afara. Am fost dintotdeauna adeptul ramanerii aici. (...) La mine este o decizie constienta si imi pare bine ca am ramas", a spus Iohannis.

El a mentionat ca in domeniul educatiei trebuie sa se mearga pe meritocratie.

Seful statului a mai spus ca poarta discutii cu ministrul Educatiei cu privire la imbunatatirea sistemului de invatamant, scrie Agerpres.

La intrebarea unui student, el a spus ca nu se considera un "presedinte de tranzitie, ci de constructie".

La solicitarea unuia dintre jurnalistii prezenti, premierul Ludovic Orban i-a adresat sefului statului o intrebare, si anume cat crede ca va obtine la alegerile de duminica.

"Eu sunt convins ca voi obtine toate voturile romanilor care vor sa fiu eu presedinte", a raspuns Iohannis.

La final, el a facut o promisiune: "Va promit ca daca voi castiga al doilea mandat vin aici si discut cu studentii si opiniei publice ca voi avea mai multe dezbateri".