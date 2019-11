Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, sustine ca lasa deschisa invitatia la o dezbatere adresata contracandidatului sau, Klaus Iohannis.



"Eu cred ca astazi am aratat, atat eu, cat si Klaus Iohannis, modul in care respectam cetatenii Romaniei si modul in care respectam presa. Inca las deschisa invitatia pentru o confruntare. Stiu ca nu o va accepta, stiu ca ii este frica de aceasta confruntare, pentru ca romanii ne vor vedea asa cum suntem cu adevarat, nu asa cum ne-au zugravit unii sau ceilalti. Cred ca intr-o confruntare vedem oamenii, vedem modul in care se raporteaza fiecare dintre noi la Romania si la romani.

Romanii vor alege un roman adevarat. Stiu ca vor vota cu inima si ca il vor alege pe cel care cred ei ca ii va reprezenta cu adevarat. Cred ca in cabina de vot se vor gandi la ce este mai bine pentru familia lor, pentru parinti, pentru bunici, pentru soti, sotii, copii si nepoti, dar se vor gandi la ce este mai bine pentru aceasta tara", a declarat Dancila, citata de jurnalul.ro.