Eugen Tomac, presedintele PMP, sustine ca in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, el si colegii de partid vor vota cu presedintele Klaus Iohannis.

"Nu pot spune decat ceea ce am spus si in primul tur al alegerilor prezidentiale si imi pare rau ca nu am avut o dezbatere serioasa in al doilea tur intre primii clasati.

PSD-ul merita prezentat asa cum este astazi la varf, cu Viorica Vasilica Dancila candidat in finala prezidentiala.

Pentru mine, democratia inseamna multa, foarte multa dezbatere si lupta pentru idei, de aceea imi doream aceasta confruntare. Nu a fost, dar dincolo de acest lucru exista o realitate. Duminica trebuie sa votam.

Asa ca votul meu si al colegilor mei va merge spre Presedintele Klaus Iohannis, nu putem boicota, nu avem voie sa stam acasa, trebuie sa mergem si sa votam impotriva PSD, impotriva mediocritatii din politica.

In aceasta finala nu exista un rau mic sau mai mare, pur si simplu nu exista decat o singura optiune. Un vot rational pentru o Romanie care sa ramana atasata valorilor euro-atlantice", a scris Euge Tomac pe Facebook.