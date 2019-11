Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca PNL a facut "o mare ticalosie in turul unu" al alegerilor prezidentiale, prin faptul ca au spus ca presedintele Klaus Iohannis poate castiga primul tur, reusind doar "sa o propulseze pe Dancila in turul doi".

"PNL a facut o mare ticalosie in turul1. Atunci cand a inceput sa spuna si sa distribuie masiv mesajul ca Iohannis poate castiga din primul tur. Prin toate vocile - Orban, Rares si multi altii.

Asta a fost un fake news si o minciuna pe fata. Scoasa ca reactie la mesajul 'faraPSDinTurul2' al USR. De ce era fake - si stiau si ei asta? Pentru ca era nevoie de 9 milioane si ceva de voturi in primul tur (jumate din toata lista electorala - nu din votanti - asa e legea).

Adica - ei practic spuneau ca Iohannis poate obtine 100% din voturi in primul tur. Poate Ceausescu reusea. Insa acum? E absurd.

Ce au reusit cu asta? Sa enerveze si sa antagonizeze o buna parte a electoratului USR/PLUS. Au castigat cateva procente in plus in turul1, dar oricum era pe locul 1 Klaus. Si au reusit - bravo! - sa o propulseze pe Dancila in turul2.

Eu voi vota anti-PSD duminica. Insa tactica asta bazata pe minciuna a creat multe riscuri si falii. Si nu poate fi uitata asa de usor", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.